سياسة
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مصارع تركي يحقق ذهبية العالم في المصارعة الرومانية لوزن 130 كلغم
استطاع المصارع التركي رضا قايا ألب تحقيق الميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم من خلال الفوز على المصارع الكوبي أوسكار بينو في النزال النهائي.
مصارع تركي يحقق ذهبية العالم في المصارعة الرومانية لوزن 130 كلغم
المصارع التركي رضا قايا ألب حقق ذهبية البطولة الأوروبية تسع مرات / AA
17 سبتمبر 2019

حقق المصارع التركي رضا قايا ألب الثلاثاء الميدالية الذهبية لوزن 130كلغم في بطولة العالم للمصارعة المقامة في نور سلطان عاصمة كازاخستان.

واستطاع قايا ألب تحقيق الميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم من خلال الفوز على المصارع الكوبي أوسكار بينو في النزال النهائي.

ويشار إلى أن المصارع التركي حقق الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية تسع مرات.

وحقق الفريق التركي المشارك في البطولة العالمية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، وحصل على بطاقتي مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

مصدر:TRT عربي
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