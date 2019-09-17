حقق المصارع التركي رضا قايا ألب الثلاثاء الميدالية الذهبية لوزن 130كلغم في بطولة العالم للمصارعة المقامة في نور سلطان عاصمة كازاخستان.

واستطاع قايا ألب تحقيق الميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم من خلال الفوز على المصارع الكوبي أوسكار بينو في النزال النهائي.

ويشار إلى أن المصارع التركي حقق الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية تسع مرات.

وحقق الفريق التركي المشارك في البطولة العالمية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، وحصل على بطاقتي مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.