سياسة
2 دقيقة قراءة
المخابرات التركية تفكك خلية إرهابية في عفرين السورية
قام جهاز المخابرات التركي، بالتعاون مع وحدات الأمن المحلية في عفرين السورية، بتفكيك خلية إرهابية، في إطار العمليات ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
المخابرات التركية تفكك خلية إرهابية في عفرين السورية
تم إلقاء القبض على 9 من المشتبه بهم / AA
17 سبتمبر 2019

تمكن جهاز المخابرات التركي، بالتعاون مع وحدات الأمن المحلية في عفرين السورية، من تفكيك خلية إرهابية، في إطار العمليات ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا، أنه تم إلقاء القبض على 9 من المشتبه بهم، تبين أنهم شكلوا خلية في عفرين، قامت بجلب متفجرات من الريف إلى عفرين، والتخطيط لتفجيرات وتنفيذها فضلاً عن الاستعداد لشن هجمات على وحدات الأمن في المدينة.

وخلال مداهمات لعناوين المشتبه بهم، جرى ضبط بنادق بينها بندقية قناصة، وكميات من الذخيرة، ووثائق تنظيمية، ورايات ترمز للتنظيم الإرهابي. 

وتتواصل التحقيقات عقب العملية التي جرت بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركي ووحدات الأمن في عفرين.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية غصن الزيتون، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم PKK/YPG، بعد 64 يوماً من انطلاقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us