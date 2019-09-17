تمكن جهاز المخابرات التركي، بالتعاون مع وحدات الأمن المحلية في عفرين السورية، من تفكيك خلية إرهابية، في إطار العمليات ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا، أنه تم إلقاء القبض على 9 من المشتبه بهم، تبين أنهم شكلوا خلية في عفرين، قامت بجلب متفجرات من الريف إلى عفرين، والتخطيط لتفجيرات وتنفيذها فضلاً عن الاستعداد لشن هجمات على وحدات الأمن في المدينة.

وخلال مداهمات لعناوين المشتبه بهم، جرى ضبط بنادق بينها بندقية قناصة، وكميات من الذخيرة، ووثائق تنظيمية، ورايات ترمز للتنظيم الإرهابي.

وتتواصل التحقيقات عقب العملية التي جرت بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركي ووحدات الأمن في عفرين.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية غصن الزيتون، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم PKK/YPG، بعد 64 يوماً من انطلاقها.