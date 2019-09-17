أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي.

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أن المرشح قيس سعيد جاء في المرتبة الأولى بحصوله على 620711 صوتاً، بنسبة 18.4% من الأصوات الصحيحة، وحل ثانياً المرشح نبيل القروي بحصوله على 525517 صوتاً، بنسبة 15.58%.

وحل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بحصوله على 12.9% من الأصوات، فيما جاء وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في المرتبة الخامسة، ولم يحصل الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي سوى على 3% من الأصوات.

وأعلنت الهيئة قرارها أن تُجرى جولة ثانية من الانتخابات بين المرشحين الأول والثاني قيس سعيد ونبيل القروي، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين التونسيين، وأن يُحدد موعد إجراء هذه الجولة بعد مرحلة النظر في الطعون خلال اليومين المقبلين.

يُذكر أن حركة النهضة أصدرت قبل مؤتمر الهيئة المستقلة للانتخابات بقليل، بياناً هنّأت فيه قيس سعيد ونبيل القروي بفوزهما بالدور الأول للانتخابات وتأهلهما لخوض الجولة الثانية.