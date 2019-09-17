سياسة
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فيسبوك يعلّق خاصية الرسائل الآلية بحساب نتنياهو
علق موقع فيسبوك، خاصية نظام الرسائل الآلية في حساب رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لانتهاكه قانون الانتخابات.
فيسبوك يعلّق خاصية الرسائل الآلية بحساب نتنياهو
تعليق خاصية نظام الرسائل في حساب نتنياهو جاء بسبب انتهاكه قانون الانتخابات / AFP
17 سبتمبر 2019

ذكر الموقع الإلكتروني، لصحيفة هآرتس، الإسرائيلية، أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق خاصية نظام الرسائل الآلية في حساب رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لانتهاكه قانون الانتخابات.

ونقلت هآرتس عن موقع فيسبوك، قوله في بيان، إن هذا الإجراء جاء رداً على مواصلة نتنياهو استخدام حسابه في نشر "استطلاعات رأي عام، بشكل مخالف للقانون، وخرق القانون من خلال إجراء مقابلات في إذاعات تابعة لليمين الإسرائيلي".

وأضاف بيان فيسبوك "وفق سياستنا، فإن المستخدمين مطالبون بالانصياع لكافة القوانين السارية في الدولة التي يكون فيها التطبيق سارياً، لذلك، علقنا (نظام الرسائل الآلية) إثر خرق القانون المحلي وحتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي".

وكان موقع فيسبوك، قد عاقب نتنياهو، الخميس الماضي، بمنعه من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد "تحريضه ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة المنتخبة وإرساله رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع فيسبوك"، حسبما قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في بيان.

وعادة ما يحرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على المواطنين العرب من فلسطينيي 48 خلال الانتخابات، ويقصد من وراء ذلك حصد المزيد من أصوات المتدينين اليهود.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، على أن تبدأ النتائج الأولية لها بالظهور في ساعة متأخرة من مساء اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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