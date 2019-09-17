سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية تندد بالاعتداء على سيدات "مراد باشا" لكرة اليد في اليونان
قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية إن الاعتداء العنصري الذي تعرضت له سيدات فريق بلدية "مراد باشا" التركي لكرة اليد في اليونان كشف عن الوجه القبيح للأوساط العنصرية المتطرفة.
الخارجية التركية تندد بالاعتداء على سيدات "مراد باشا" لكرة اليد في اليونان
أقصوي قال إن الاعتداء كشف عن الوجه القبيح للأوساط العنصرية المتطرفة  / AA
17 سبتمبر 2019

ندد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، بالاعتداء العنصري الذي تعرضت له سيدات فريق بلدية "مراد باشا" التركي لكرة اليد في اليونان.

وقال أقصوي في بيان له بهذا الخصوص، إن الاعتداء العنصري المذكور كشف عن الوجه القبيح للأوساط العنصرية المتطرفة.

وأضاف أنه ورغم القرارات المتخذة مسبقاً من قِبل الفريقين، حول ضرورة تجنب التوتر خلال المباراة، إلا أنه تم عرقلة رفع العلم التركي في المباراة، معرباً عن رفضهم لهذه الخطوة.

وأكد أقصوي دعوة بلاده السلطات اليونانية مرة أخرى لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع المعادين للأجانب ومستخدمي العنف من حضور الفعاليات الرياضية.

وفي وقت سابق، أدان وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، الاعتداء العنصري على سيدات فريق بلدية "مراد باشا" لكرة اليد في اليونان.

وأوضح قصاب أوغلو في بيان، الثلاثاء، أنهم سيقدمون على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدين، مبيناً أن الاعتداء المتعمد من قِبل فريق باوك اليوناني وجماهيره لا يتوافق مع روح السلام والصداقة للرياضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us