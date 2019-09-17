ندد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، بالاعتداء العنصري الذي تعرضت له سيدات فريق بلدية "مراد باشا" التركي لكرة اليد في اليونان.

وقال أقصوي في بيان له بهذا الخصوص، إن الاعتداء العنصري المذكور كشف عن الوجه القبيح للأوساط العنصرية المتطرفة.

وأضاف أنه ورغم القرارات المتخذة مسبقاً من قِبل الفريقين، حول ضرورة تجنب التوتر خلال المباراة، إلا أنه تم عرقلة رفع العلم التركي في المباراة، معرباً عن رفضهم لهذه الخطوة.

وأكد أقصوي دعوة بلاده السلطات اليونانية مرة أخرى لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع المعادين للأجانب ومستخدمي العنف من حضور الفعاليات الرياضية.

وفي وقت سابق، أدان وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو، الاعتداء العنصري على سيدات فريق بلدية "مراد باشا" لكرة اليد في اليونان.

وأوضح قصاب أوغلو في بيان، الثلاثاء، أنهم سيقدمون على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمعاقبة المعتدين، مبيناً أن الاعتداء المتعمد من قِبل فريق باوك اليوناني وجماهيره لا يتوافق مع روح السلام والصداقة للرياضة.