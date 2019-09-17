أدلى 63.7% من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن هذه النسبة أعلى من الانتخابات التي جرت في الفترة ذاتها من إبريل/نيسان الماضي. كما أشارت إلى أن هذه هي "أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ عام 1984"، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفتحت صباح الثلاثاء، صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن 6 ملايين و365 ألفاً يملكون حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القدس الغربية، إن نتائج التصويت في الانتخابات ستكون متقاربة، حاثّاً المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ويشير نتنياهو بذلك إلى تقارب فرصه مع زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس، إذ تشهد الانتخابات منافسة شديدة بينهما.