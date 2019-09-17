سياسة
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انطلاق مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء
انطلقت الثلاثاء، فاعليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعدّ أكبر حدث في عالم التكنولوجيا في تركيا، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.
انطلاق مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء
ينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف T3"، وتشارك فيه طائرات تابعة للقوات الجوية التركية / AA
17 سبتمبر 2019

انطلقت الثلاثاء، فاعليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعدّ أكبر حدث في عالم التكنولوجيا في تركيا، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي "وقف T3" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة ومؤسسات حكومية وجامعات، وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول للأنباء، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

ويشارك في المهرجان طائرات تابعة للقوات الجوية التركية، مثل طائرة A400M وطائرة النقل العسكري C160 ومروحيات Skorsky وCH-47 والمقاتلة الحربية F4 2020 وطائرات التدريب KT1 وT38 بالإضافة إلى طائرات خفر السواحل CN-235 MSA.

ويجري تنظيم النسخة الثانية من المهرجان بين 17 و22 سبتمبر/أيلول الجاري، وتتضمن تنظيم 19 مسابقة، وتبلغ قيمة الجوائز المقرر توزيعها أكثر من 3 ملايين ليرة تركية (نحو 530 ألف دولار).

وستشهد المسابقات مشاركة 17 ألفاً و373 فريقاً من 122 دولة و81 ولاية تركية، فيما سيبلغ عدد المتنافسين ضمن الفرق 50 ألف متسابق.

كما سيشهد المهرجان تنظيم مسابقة مركبات الغطس، بمشاركة فرق من طلاب المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين والخريجين، وسيمنح الفائزين بالدرجات الثلاث الأولى جوائز بقيمة 150 ألف ليرة تركية.

كما يشارك 117 فريقاً في نهائي مسابقة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" للطائرات المسيرة، وسيحصل الفائزون بالدرجات الثلاث الأولى على جوائز بقيمة 175 ألف ليرة.

وتجري في إطار المهرجان أيضاً مسابقة نماذج الأقمار الصناعية، التي تنظمها شركة "توركسات" بالتعاون مع مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي الوقفية، ومشاركة 96 فريقاً. وسيحصل الفائزون بالدرجات الثلاث الأولى على جوائز بقيمة 100 ألف ليرة تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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