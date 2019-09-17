سياسة
1 دقيقة قراءة
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وقوات YPG/PKK الإرهابية في ريف حلب
اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الثلاثاء، بين الجيش السوري الحر وعناصر من منظمة YPG/PKK الإرهابية، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا.
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وقوات YPG/PKK الإرهابية في ريف حلب
حاولت عناصر من منظمة YPG/PKK التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز / AP
17 سبتمبر 2019

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الثلاثاء، بين الجيش السوري الحر وعناصر من منظمة YPG/PKK الإرهابية، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من منظمة YPG/PKK حاولت التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش السوري الحر تصدّت للمحاولة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتواصل قوات منظمة YPG/PKK السيطرة على منطقة تل رفعت بعد إخراجها من منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون، التي قامت بها تركيا بهدف تطهير المدينة السورية ومحيطها من التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us