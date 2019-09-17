اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الثلاثاء، بين الجيش السوري الحر وعناصر من منظمة YPG/PKK الإرهابية، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من منظمة YPG/PKK حاولت التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش السوري الحر تصدّت للمحاولة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتواصل قوات منظمة YPG/PKK السيطرة على منطقة تل رفعت بعد إخراجها من منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون، التي قامت بها تركيا بهدف تطهير المدينة السورية ومحيطها من التنظيمات الإرهابية.