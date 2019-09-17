قال المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أعادت طلب التفاوض مع إيران، مشيراً إلى أن غاية واشنطن "فرض مطالبها وإرادتها، وإثبات تأثير سياسة الضغط الأقصى على إيران"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأضاف خامنئي أن "سياسة الضغط الأقصى على إيران لا قيمة لها"، وأن المسؤولين الإيرانيين "يعتقدون بصوت واحد أنه لن يكون مع أمريكا تفاوض، وعلى أي مستوى كان".

وأشار المرشد الإيراني إلى أن واشنطن "فعلت كل ما كان باستطاعتها"، لكنها "لم ولن تحقق شيئاً"، محذراً "على الجميع أن يعلموا بأن الخديعة هي هدف الأمريكيين من تكرار موضوع التفاوض مع إيران".

وكان البيت الأبيض أعلن الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب "يفكر" في لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.