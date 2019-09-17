تعهد مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد الاثنين، أن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة.

واعتبر المرشح المستقل في تصريحات إعلامية، أن مصير تونس "مرتبط بدول الجوار"، فيما شدّد على أن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيساً للبلاد.

وأظهرت النتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة الاثنين، تقدم المرشحَين قيس سعيد ونبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" القابع في السجن بتهم فساد، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على التوالي، بعد فرز 71% من الأصوات.

واعتبر سعيد نتائج الانتخابات الحالية "ثورة" في إطار الشرعية القائمة، مشيراً إلى أن حملته الانتخابية قامت على التطوع وانتظام الشباب بطريقة غير تقليدية.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال سعيّد إنه لن يعلن دعمه لأي من المرشحين، داعياً لإعطاء الناخب حق سحب الثقة من النواب خلال ولايتهم إذا لم يحققوا تعهداتهم.

وكشفت النتائج عن حصول قيس سعيد على 18.8%، ونبيل القروي على 15.4%، وعبد الفتاح مورو على 13% من الأصوات.

وتأتي هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع النتائج التي نشرتها وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، استناداً إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وسبق أن توقعت إحصاءات الوكالة إجراء جولة إعادة بين سعيد والقروي، فيما حل مورو في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يكون الإعلان النهائي عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عند الساعة 12 منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي.