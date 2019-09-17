فُتحت صناديق الاقتراع أمام المصوّتين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، على أن تُغلق في الساعة العاشرة مساءً.

ويتوجه الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم للمرة الثانية هذا العام، بعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل/نيسان دون أن تستبعد الأوساط الإسرائيلية إجراء انتخابات ثالثة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في تصريح، إن 6 ملايين و365 ألفاً و396 إسرائيلياً هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات، سيدلون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

واستناداً إلى لجنة الانتخابات المركزية فإن 32 قائمة ستخوض الانتخابات، ستفوز منها 10 فقط حسب استطلاعات الرأي العام التي نشرت في الأسابيع الأخيرة.