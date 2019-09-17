سياسة
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فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
انطلقت صباح الثلاثاء، الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وفتحت صناديق الاقتراع أمام قرابة 6 ملايين إسرائيلياً، سيدلون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل حتى حدود الساعة العاشرة مساءً.
فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
يتوجه الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم للمرة الثانية هذا العام، بعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل/نيسان / AFP
17 سبتمبر 2019

فُتحت صناديق الاقتراع أمام المصوّتين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، على أن تُغلق في الساعة العاشرة مساءً.

ويتوجه الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم للمرة الثانية هذا العام، بعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل/نيسان دون أن تستبعد الأوساط الإسرائيلية إجراء انتخابات ثالثة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في تصريح، إن 6 ملايين و365 ألفاً و396 إسرائيلياً هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات، سيدلون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

واستناداً إلى لجنة الانتخابات المركزية فإن 32 قائمة ستخوض الانتخابات، ستفوز منها 10 فقط حسب استطلاعات الرأي العام التي نشرت في الأسابيع الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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