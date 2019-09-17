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اختتام أعمال القمة الثلاثية حول سوريا في أنقرة، والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن هجوم أرامكو نُفّذ بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمنية.

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اختُتمت الاثنين، أعمال القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في العاصمة التركية أنقرة. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك إن "القمة ناقشت جميع القضايا المتعلقة بالأزمة السورية"، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب "أخذ النصيب الأكبر من النقاشات". وأضاف أردوغان "ناقشنا الأوضاع في منطقة شرق الفرات، وهذه المسألة يجب أن تُحل على أساس الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، ولفت إلى أن "تركيا لن تسمح بوجود تنظيمات إرهابية أو تشكيل ممر إرهابي في سوريا، وقد شرحنا وجهة نظرنا حول إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا". [TRT عربي]

وأشار إلى أن تركيا "ستعتمد على نفسها في بناء المنطقة الآمنة شمال سوريا لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم"، مضيفاً "مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتأمين عودة اللاجئين، إذ إن تركيا لم تعد قادرة على تحمل قضية اللاجئين وحدها ولن تستطيع استقبال دفعة جديدة من اللاجئين". [TRT عربي]

التحالف: الهجوم على أرامكو نُفّذ بأسلحة إيرانية من خارج اليمن

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين، إن الهجوم على منشأتَي أرامكو للنفط نُفِّذ بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، وبثته فضائية العربية السعودية. [الأناضول]

وأوضح المالكي أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي في بقيق وخريص (وهما معملان تابعان لشركة أرامكو شرقي البلاد) إيرانية". وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية، وهناك تحقيق جارٍ لمعرفة مكان إطلاق الهجوم". [TRT عربي]

في سياق متصل، طالب مجلس الشورى السعودي "الدول الشقيقة والصديقة بتضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف الهجمات ضد أرامكو من منظمات أو دول والمؤيدين لها". [الأناضول]