سياسة
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التحالف: الهجوم على أرامكو نُفّذ بأسلحة إيرانية من خارج اليمن
أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو، شرقي السعودية، نُفِّذ بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمنية.
التحالف: الهجوم على أرامكو نُفّذ بأسلحة إيرانية من خارج اليمن
&nbsp;التحالف يقول إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط نُفِّذ بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمنية / AA
16 سبتمبر 2019

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الاثنين، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط نُفِّذ بأسلحة إيرانية من خارج الأراضي اليمنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، وبثته فضائية العربية السعودية.

وأوضح المالكي أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي في بقيق وخريص (وهما معملان تابعان لشركة أرامكو شرقي البلاد) إيرانية".

وأضاف"التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية، وهناك تحقيق جارٍ لمعرفة مكان إطلاق الهجوم".

في سياق متصل، طالب مجلس الشورى السعودي "الدول الشقيقة والصديقة بتضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف الهجمات ضد أرامكو من منظمات أو دول والمؤيدين لها".

وكانت الرياض أعلنت، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، موضحة أنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

من جهتها، نفت إيران اتهامات أمريكية بتورطها في هجمات تستهدف السعودية، كما أكّدت بغداد عدم استخدام أراضيها في المساس بالرياض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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