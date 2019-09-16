سياسة
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مروحيات تركية أمريكية تجري جولة خامسة في أجواء سوريا
شهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة، في ولاية شانلي أورفا التركية، الاثنين تحركات جوية. وقد أجرت القوات التركية والأمريكية، جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا
مروحيات تركية أمريكية تجري جولة خامسة في أجواء سوريا
القوات التركية والأمريكية أجرت جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة / AA
16 سبتمبر 2019

أجرت القوات التركية والأمريكية، جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وشهد مركز العمليات المشتركة بخصوص المنطقة الآمنة، في قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفا التركية، الاثنين تحركات جوية.

وأقلعت مروحيتين تابعتين للجيش التركي وإثنتين عائدتين للقوات الأمريكية، من أقجة قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.

واستغرقت الجولة المشتركة نحو ساعة، حيث عادت المروحيتين التركيتين إلى نقطة انطلاقهما، فيما بقيت المروحيتين الأمريكيتين في الجانب السوري.

يشار إلى أن الجانبين التركي والأمريكي كانا أجريا 4 جولات تحليق مروحي مشتركة، ودورية برية، في إطار جهود تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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