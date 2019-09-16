سياسة
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ألمانيا ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن
اتفق المحافظون مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للسعودية وذلك بسبب الصراع القائم في اليمن.
ألمانيا ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن
الحكومة الألمانية تمدد قرار قف صادرات الأسلحة للسعودية بسبب الصراع القائم في اليمن / AP
16 سبتمبر 2019

قال مصدر في الحكومة الألمانية الاثنين إن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية، وعزا ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق، حسب وكالة رويترز.

واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.

وكانت الحكومة الألمانية قد أرجأت وقف تصدير السلاح إلى السعودية مدة 6 أشهر إلى 30 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بعد جدل واسع استمر لأسابيع.

وكانت ألمانيا قد جمّدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.

وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض مرتين كان آخرها حتى 31 مارس/آذار الماضي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن على 30 جبهة إلى مقتل 70000 شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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