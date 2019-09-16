سياسة
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الخارجية الألمانية: نلتزم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين
أكد وزير الخارجية الألماني ضرورة تضامن البلدان المتأثرة من أزمة اللاجئين، مشدداً على أهمية تطبيق بنود الاتفاق الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس/آذار عام 2016، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في برلين.
الخارجية الألمانية: نلتزم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين
وزير الخارجية الألماني قال إن بلاده ملتزمة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول اللاجئين / AP
16 سبتمبر 2019

صرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ملتزمة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول مسألة اللاجئين، وستنفذ التعهدات النابعة منه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الاثنين في العاصمة برلين.

وأوضح ماس أن مسألة الهجرة تعد واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً التي يتوجب حلها، معرباً عن قلقه إزاء وصول العديد من الأشخاص إلى اليونان خصوصاً عبر البحر من تركيا.

وأضاف "نحن ملتزمون بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسننفذ تعهداتنا".

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية لتحسين الوضع في الجزر التي يصلها اللاجئون تعتبر مهمة من أجل حل مشكلة اللاجئين.

كما ذكر ماس أنه ونظيره اليوناني بحثا أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، مبيناً أن مجلس الاتحاد الأوروبي أظهر موقفاً واضحاً إلى جانب الشطر الرومي من جزيرة قبرص.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية اليوناني الإسهامات الألمانية في مسألة اللاجئين، لافتاً إلى وجود توقعات بارتفاع موجات اللجوء والهجرة مرة أخرى إلى أبعاد مقلقة.

وأكد ضرورة تضامن البلدان المتأثرة من ذلك، مشدداً على أهمية تطبيق بنود الاتفاق الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس/آذار عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تستقبل تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان من نفس العام المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين الذين أعيدوا في مخيمات ضمن تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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