سياسة
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تونس تنتخب رئيسها.. تقدُّم سعيّد والقروي بعد فرز 27% من الأصوات
حصل المرشحون قيس سعيد على 19% ونبيل القروي على 14.9%، فيما حصل عبد الفتاح مورو على 13.1% وفق نتائج رسمية كشفت عنها اللجنة العليا للانتخابات.
تونس تنتخب رئيسها.. تقدُّم سعيّد والقروي بعد فرز 27% من الأصوات
تونس تنتخب رئيساً.. تقدُّم سعيد والقروي ومورو بعد فرز 27% من الأصوات / Reuters
16 سبتمبر 2019

أظهرت نتائج رسمية جمعتها اللجنة العليا للانتخابات في تونس الاثنين، تَقدُّم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، في المرتبتين الأولى والثانية، وعبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة، بعد فرز 27%من الأصوات.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلاً عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكشفت النتائج حصول المرشَّح المستقل قيس سعيّد على 19%، ومرشَّح حزب "قلب الأسد" القابع في السجن بتهم فساد نبيل القروي على 14.9%، ومرشَّح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على 13.1% من الأصوات.

وتُعَدّ هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي من نتائج غير رسمية للانتخابات استناداً إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأكّدت إحصاءات "سيغما كونساي" أنه ستُجرى جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي، فيما حلّ عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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