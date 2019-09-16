أظهرت نتائج رسمية جمعتها اللجنة العليا للانتخابات في تونس الاثنين، تَقدُّم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، في المرتبتين الأولى والثانية، وعبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة، بعد فرز 27%من الأصوات.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلاً عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكشفت النتائج حصول المرشَّح المستقل قيس سعيّد على 19%، ومرشَّح حزب "قلب الأسد" القابع في السجن بتهم فساد نبيل القروي على 14.9%، ومرشَّح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على 13.1% من الأصوات.

وتُعَدّ هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي من نتائج غير رسمية للانتخابات استناداً إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأكّدت إحصاءات "سيغما كونساي" أنه ستُجرى جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي، فيما حلّ عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.