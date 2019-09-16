سياسة
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وزير الخارجية البريطاني: الخطوط العريضة للاتفاق حول خروج البلاد أصبحت واضحة
بريطانيا تخطو نحو التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع المزمع عقده بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء الاتحاد في لوكسمبورج الاثنين، ويؤكد وزير خارجية بريطانيا أن خطوط أي اتفاق للخروج أصبحت واضحة الآن.
وزير الخارجية البريطاني: الخطوط العريضة للاتفاق حول خروج البلاد أصبحت واضحة
وزير الخارجية البريطاني: الخطوط العريضة للاتفاق حول الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة الآن / AP
16 سبتمبر 2019

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاثنين، أن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة الآن بعد أن وصلت محادثات الانفصال بين لندن والتكتل إلى منعطف حاسم.

وأضاف راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قبل اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء الاتحاد في لوكسمبورج الاثنين "لقد تبادلنا الكثير من التفاصيل والخطوط العريضة حول أي اتفاق، والأمور أصبحت واضحة للغاية الآن".

وتابع "متطلباتنا واضحة جداً، نريد حذف الترتيب غير الديمقراطي الخاص بأيرلندا، ونريد أن نتمكن من تحويل علاقتنا في المستقبل إلى أفضل اتفاقية للتجارة الحرة".

والترتيب الخاص بأيرلندا هو بند يُلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

وأوضح راب أن بريطانيا تأمل التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال "هذا هو المكان الذي يمكن إنجاز اتفاق فيه". مشيراً إلى أنه إذا لم يكن التوصل إلى اتفاق ممكناً، فإن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول نهاية المطاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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