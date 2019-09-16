جددت جماعة "أنصار الله" التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، تأكيد مسؤوليتها عن استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لـ"أرامكو" شرقي السعودية، قائلة إن "الهجوم جرى عبر طائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

صرح بذلك المتحدث العسكري الحوثي يحيي سريع في بيان متلفز بثته قناة "المسيرة"، حذّر خلاله الشركات والأجانب من التواجد في منشآت "أرامكو"، التي استهدفتها جماعته لأنها "لا تزال تحت مرمى النيران وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

يأتي ذلك في ظل اتهامات أمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي "أرامكو"، وعدم إعلان السعودية عن المتهم في الاستهداف حتى صدور نتائج التحقيقات.

وقال سريع إن استهداف "منشأتي بقيق وخريص جرى تنفيذه بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وهذه تفاصيل جديدة يطرحها الحوثيون لأول مرة عقب استهدافهم المنشأتين الأخيرتين بـ10طائرات مسيّرة.

وحذّر المتحدث الحوثي الشركات والأجانب من التواجد في المعامل السعودية التي نالتها الضربات.

وطالب السعودية بوقف ما وصفه "عدواناً وحصاراً على اليمن"، في إشارة إلى الحرب المندلعة منذ 2015 باليمن، التي تقودها الرياض عبر التحالف العربي العسكري.

وكانت الرياض قد أعلنت السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية شرقي المملكة، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة السبت الماضي.

وتبنت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.

فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم مقابل نفي طهران ذلك.