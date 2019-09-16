اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً في مناطق متعددة في الضفة الغربية في حملات مداهمة ليلية لمنازلهم.

وذكر بيان تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، أنه جرى اعتقال 19 من الفلسطينيين بشبهة "الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية، وأحيلوا إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل.

ومن بين المعتقلين 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقلاً إدارياً و1800 مريضاً بينهم 700 في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.