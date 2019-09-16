سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال حملة مداهمات ليلية
يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الشبان الفلسطينيين في مداهمات ليلية لمنازلهم، إذ اعتقل الجيش 19 فلسطينياً مساء الأحد واتهمهم بالضلوع في نشاطات إرهابية، فيما يقبع الآلاف في السجون الإسرائيلية منهم المرضى والمعتقلون إدارياً بلا تهمة.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال حملة مداهمات ليلية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال حملة مداهمات ليلية / AP
16 سبتمبر 2019

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً في مناطق متعددة في الضفة الغربية في حملات مداهمة ليلية لمنازلهم.

وذكر بيان تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، أنه جرى اعتقال 19 من الفلسطينيين بشبهة "الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية، وأحيلوا إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل.

ومن بين المعتقلين 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقلاً إدارياً و1800 مريضاً بينهم 700 في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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