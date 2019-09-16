سياسة
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إيران: الاتهامات الأمريكية بمسؤوليتنا عن هجوم أرامكو لا أساس لها
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن الاتهامات الأمريكية التي تنسب إلى إيران الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو، تدخل في باب الأكاذيب القصوى وتعبّر عن الفشل.
إيران: الاتهامات الأمريكية بمسؤوليتنا عن هجوم أرامكو لا أساس لها
إيران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو / Reuters
16 سبتمبر 2019

نفت وزارة الخارجية الإيرانيَّة الاثنين، الاتهامات الأمريكيَّة بمسؤولية إيران عن الهجوم الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان لشركة أرامكو السعوديَّة، مؤكّدةً أنها اتهامات "لا أساس لها" و"تعبّر عن الفشل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانيَّة عباس موسوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسميَّة، إن "إيران أعلنت أنها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه، ومِن ثَمَّ فإن هذه الاتهامات التي تُنسَب إلى إيران تدخل في باب الأكاذيب القصوى وتعبِّر عن الفشل".

والسبت اتهم وزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو، إيران بتنفيذ ضربات جوية بطائرات دون طيار على منشأتين رئيسيتين للنِّفْط تابعتين لأرامكو.

وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر "تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعوديَّة، في حين يدّعي (الرئيس الإيرانيّ حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية".

وأعلنت الرياض صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو في منطقتي بقيق وخريص شرقي السعوديَّة، جرَّاء استهدافهما بطائرات مسيَّرة.

فيما تبنَّت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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