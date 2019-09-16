سياسة
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ترمب يعلن استعداد بلاده للسحب من احتياطي النفط عقب هجمات أرامكو
عقب الهجوم على منشأتَي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية والخسائر التي تكبدتها الشركة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداد بلاده للسحب من احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي عند الضرورة.
ترمب يعلن استعداد بلاده للسحب من احتياطي النفط عقب هجمات أرامكو
ترمب يعلن استعداد بلاده للسحب من احتياطي النفط عقب هجمات أرامكو / Reuters
16 سبتمبر 2019

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده مستعدة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها في السوق العالمية عند الضرورة.

جاءت تصريحات ترمب في تغريدة له عبر تويتر الاثنين، على خلفية هجوم على منشأتين نفطيتين تتبعان شركة أرامكو السعودية، تبناه الحوثيون.

وذكر أن "الهجوم على معملي أرامكو قد يؤثر على إمدادات الخام للأسواق العالمية، ولذلك سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي إذا لزم الأمر".

وكانت الرياض أعلنت السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية شرقي السعودية، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عقب الهجوم، إنه الانفجارات أدت حسب التقديرات الأولية إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو.

إذ تعتبر السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 6.4 مليون برميل يومياً، وثالث أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 9.8 مليون برميل يومياً.

وعلى وقع هذا الهجوم قفزت عقود النفط الآجلة تسليم نوفمبر/تشرين ثاني في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين، بنسبة 10.76% أو 6.5 دولار إلى 66.45 دولار للبرميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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