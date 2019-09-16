أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب أنّ بلاده "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعوديّة، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب على حسابه الشخصي بموقع تويتر، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وذكر أنّ "إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. يدفعنا سبب إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ شكل سنمضي قدماً".

وقلل ترمب من فرص الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين، قائلاً إن التقارير التي أفادت بأنه سيفعل ذلك دون شروط غير دقيقة، موضحاً "إذ تقول الأنباء الكاذبة إنني على استعداد للاجتماع مع إيران".

وقبيل هذه التغريدة ذكر ترمب في تغريدة أخرى أنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وقال ترمب "استناداً إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، وستكون الكمية التي ستُحدَّد جيدة بما يكفي للحفاظ على إمدادات السوق".

وأعلنت الرياض صباح السبت السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو جراء استهدافهما بطائرات مسيَّرة.

وقالت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية إن إمدادات النفط مستمرة ولم تتأثر بالهجوم.

لكن وزير الخارجية الأمريكية قال، عبر تويتر، إن "طهران وقفت وراء نحو 100 هجوم على السعودية، فيما يتظاهر روحاني وظريف بالتزام المسار الدبلوماسي".

وأضاف بومبيو "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وتنفي طهران عادةً شن مثل تلك الهجمات أو تهديد حرية الملاحة في ممرات المنطقة.

ومنذ 2015 ينفّذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة في مواجهة قوات الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وشن الحوثيون منذ 15 مايو/أيار الماضي، هجمات بطائرات مسيَّرة استهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وتعد أرامكو رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.