سياسة
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استطلاع: قيس سعيد ونبيل القروي ينتقلان إلى الجولة الثانية في رئاسيات تونس
أظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
استطلاع: قيس سعيد ونبيل القروي ينتقلان إلى الجولة الثانية في رئاسيات تونس
تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ19.50٪ من الأصوات. وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ15.50٪ / Reuters
15 سبتمبر 2019

أظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.

ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها الوكالة، على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ19.50٪ من الأصوات.

وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ15.50٪، وعبد الفتاح مورو مرشح "حركة النهضة" في المرتبة الثالثة بـ11٪.

وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.4٪، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ7.5٪، وجاء الصافي سعيد بـ7.5٪ في المرتبة السادسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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