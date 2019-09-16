سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 16 سبتمبر/أيلول 2019
تصدر قيس سعيد ونبيل القروي نتائج الانتخابات الرئاسية حسب استطلاعات الرأي  / Reuters
16 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

قيس سعيد ونبيل القروي ينتقلان إلى الجولة الثانية في رئاسيات تونس حسب نتائج غير رسمية، والبيت الأبيض يقول إن ترمب يفكر في لقاء روحاني في نيويورك.

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استطلاع رأي: قيس سعيد ونبيل القروي ينتقلان إلى الجولة الثانية في رئاسيات تونس

أظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، ووفق النتائج التقديرية، تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ19.50٪ من الأصوات. [TRT عربي]

وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ15.50٪، وعبد الفتاح مورو مرشح "حركة النهضة" في المرتبة الثالثة بـ11٪. [الأناضول]

وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.4٪، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ7.5٪، وجاء الصافي سعيد بـ7.5٪ في المرتبة السادسة. [TRT عربي]

البيت الأبيض: ترمب يفكر في لقاء روحاني في نيويورك

    أعلنت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب "يفكر" في لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل. [TRT عربي]

    وقالت مستشارة الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "صنداي فوكس" المذاع على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن وزارة الطاقة في بلادها "مستعدة للاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط" بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، إذا لزم الأمر، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية. [الأناضول]

    ولم تستبعد كونواي أيضاً عقد اجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها استدركت بالقول إن الهجوم "لا يساعد" هذا الاحتمال، وأردفت أن الرئيس ترمب "يفكر" في عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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