أقيمت في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، بطولة التنس الدبلوماسية برعاية وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

وشارك سفراء ودبلوماسيون أتراك وأجانب في البطولة، التي أقيمت بالتعاون مع رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، ونادي أنقرة للتنس، والاتحاد التركي للتنس.

وفاز في البطولة في فئة السيدات، المديرة العامة لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية التركية غولهان أولوتكين، وفي فئة الرجال سفير شمال مقدونيا في أنقرة زفونكو موتشونسكي.

وعقب توزيع الجوائز في المراسم، ألقى نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية السفير فاروق قايماقجي، كلمة بهذه المناسبة.

وأوضح قايماقجي أن البطولة أتاحت له ممارسة الرياضة، إلى جانب تبادل وجهات النظر مع عدد من الدبلوماسيين في تركيا في عدد من القضايا.

وقدم قايماقجي شكره للمشاركين في البطولة ولمن ساهم في تنظيمها، وأضاف "اليوم الجميع أظهر أداء جيداً، وفي تصوري فإن الصداقة هي من فازت في هذه البطولة".

بدورها، قالت رئيسة نادي أنقرة للتنس زينب غوله بنلي، إن أكثر من 50 دبلوماسياً من 30 بلداً شاركوا في بطولة التنس.