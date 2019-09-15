أعلنت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب "يفكر" في لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.

وقالت مستشارة الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "صنداي فوكس" المذاع على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن وزارة الطاقة في بلادها "مستعدة للاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط" بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، إذا لزم الأمر، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية.

ولم تستبعد كونواي أيضاً عقد اجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها استدركت بالقول إن الهجوم "لا يساعد" هذا الاحتمال.

وأردفت أن الرئيس ترمب "يفكر" في عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككاً في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

وقال في تغريدات على تويتر "وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني وظريف بالتزام المسار الدبلوماسي".

وأضاف "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مُسيّرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مُسيّرة.