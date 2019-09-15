أعلنت الكويت، الأحد، تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء جابر المبارك، حضره رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح، إن القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن رصد الطائرة المسيرة، وسبل التصدي لمثل تلك الحالات.

وأضاف الصالح، وفق البيان، أن "القيادات الأمنية قدمت إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل السعودية".

والسبت، أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ"أرامكو" رائدة الشركات الصناعية في المملكة، وأكبر شركة بترول في العالم.

ولم تعلن السعودية المسؤول عن الاستهداف، وقالت في أكثر من بيان إنها تجري تحقيقات في الأمر، الذي أدى إلى انخفاض مؤقت في إنتاجها النفطي أمس.

كما أوضح الوزير الكويتي أن رئاسة الأركان على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الصديقة.

وأشار إلى أن القيادات العسكرية والأمنية بدأت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين.

وهذا أول إعلان رسمي للسلطات الكويتية بشأن ما ذكرته صحف محلية، السبت، باختراق طائرة مُسيّرة أجواء البلاد فجر السبت، وحلقت فوق قصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.