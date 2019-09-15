سياسة
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أوروبا تدعو لضبط النفس بعد الهجمات على "أرامكو" السعودية
حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الهجمات التي تعرض لها معملان في شركة "أرامكو" بالسعودية، قد تقوض مبادرات الحوار ومحاولات خفض التوتر في المنطقة، داعياً إلى ضرورة ضبط النفس.
أوروبا تدعو لضبط النفس بعد الهجمات على "أرامكو" السعودية
الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة أرامكو في السعودية / Reuters
15 سبتمبر 2019

حذّر الاتحاد الأوروبي في بيان، الأحد، من أن الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة "أرامكو" في السعودية تهدد الأمن الإقليمي، داعياً إلى ضبط النفس.

نشر البيان مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وأكد البيان أن الهجمات التي وقعت بطائرات مسيرة، السبت، على منشأتين لـ"أرامكو" في السعودية، تقوض مبادرات الحوار وخفض التوتر، في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة بتوترات شديدة.

ولفت البيان إلى ضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجمات.

كانت السعودية أعلنت السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية شرقي المملكة، جراء هجوم بطائرات مُسيّرة تبنته جماعة "الحوثي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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