حذّر الاتحاد الأوروبي في بيان، الأحد، من أن الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة "أرامكو" في السعودية تهدد الأمن الإقليمي، داعياً إلى ضبط النفس.

نشر البيان مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وأكد البيان أن الهجمات التي وقعت بطائرات مسيرة، السبت، على منشأتين لـ"أرامكو" في السعودية، تقوض مبادرات الحوار وخفض التوتر، في هذه الفترة التي تمر بها المنطقة بتوترات شديدة.

ولفت البيان إلى ضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجمات.

كانت السعودية أعلنت السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية شرقي المملكة، جراء هجوم بطائرات مُسيّرة تبنته جماعة "الحوثي".