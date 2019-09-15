دعا وزيران ونائب بارز في اليمن، الأحد، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب البرلمان عبد العزيز جباري.

وأكد البيان ضرورة إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، كونها "انحرفت عن الأهداف التي دعا التحالف من أجلها إلى إنهاء انقلاب الحوثيين، واستعادة مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

واتهم البيان الإمارات بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، وأنها تبنت ودعمت مشاريع تمزيق اليمن.

وأدان البيان ما وصفها بـ"جريمة الاعتداء" على الجيش الوطني اليمني من قبل الطيران الإماراتي، مطالباً الحكومة بمقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية، وفتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية.

ودعا البيان المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين إلى تحكيم العقل والانصياع إلى دعوات السلام حقناً للدماء.

وقبل نحو أسبوعين، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" رداً على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ"الزائفة".