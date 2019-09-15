قالت مسؤولة أمريكية، الأحد، إن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، مستعدة لعرض جزء من مخزونها النفطي في السوق، بهدف تحقيق الاستقرار لإمدادات الطاقة العالمية، حسب ما نقلته قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وذكرت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، أن وزارة الطاقة الأمريكية على استعداد لتعويض أي نقص في الإمدادات، عقب تعرض منشأتين نفطيتين تتبعان شركة أرامكو السعودية لهجوم بالقذائف، السبت.

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية، شرقي المملكة جراء هجوم عليهما بطائرات مسيرة تبنته جماعة الحوثي.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقب الهجوم إنه "حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50٪ من إنتاج شركة أرامكو".