سياسة
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اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة S-400 إلى أنقرة
وصلت قطع معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة التركية أنقرة، حسب إعلان من وزارة الدفاع التركية، التي أبرمت اتفاق شراء المنظومة الدفاعية في أبريل/نيسان 2017.
اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة S-400 إلى أنقرة
اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة "S-400 " الروسية إلى أنقرة / AA
15 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة S-400 الروسية إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أنقرة أبرمت مع موسكو في 11 أبريل/نيسان عام 2017، اتفاقاً لشراء منظومة "S-400" الروسية، بهدف تعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وسدّ احتياجاتها في هذا المجال.

وأضاف البيان أن وصول قطع ومعدات البطارية الأولى للمنظومة المذكورة، بدأ في 12 يوليو/تموز الماضي، واكتمل في 25 من الشهر نفسه.

ولفت البيان إلى أن معدات البطارية الثانية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد يوم 27 أغسطس/آب الماضي، واكتملت الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019.

وأشار إلى أن تدريب الكوادر على تركيب وتشغيل المنظومة مستمر، وأنه من المخطَّط تفعيل المنظومة في أبريل/نيسان من العام القادم.

وتعدّ منظومة S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوُّراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي" المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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