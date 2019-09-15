أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة S-400 الروسية إلى قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أنقرة أبرمت مع موسكو في 11 أبريل/نيسان عام 2017، اتفاقاً لشراء منظومة "S-400" الروسية، بهدف تعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وسدّ احتياجاتها في هذا المجال.

وأضاف البيان أن وصول قطع ومعدات البطارية الأولى للمنظومة المذكورة، بدأ في 12 يوليو/تموز الماضي، واكتمل في 25 من الشهر نفسه.

ولفت البيان إلى أن معدات البطارية الثانية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد يوم 27 أغسطس/آب الماضي، واكتملت الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019.

وأشار إلى أن تدريب الكوادر على تركيب وتشغيل المنظومة مستمر، وأنه من المخطَّط تفعيل المنظومة في أبريل/نيسان من العام القادم.

وتعدّ منظومة S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوُّراً في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي" المملوكة للحكومة الروسية.