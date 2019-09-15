نفى العراق استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفط في السعودية.

وقالت الحكومة العراقية في بيان رسمي لها "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيَّرة".

"يؤكد العراق التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه - بيان رسمي للحكومة العراقية

وأضافت "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيَّرة، ويؤكّد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأوضحت أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضدّ كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شُكّلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

وأكّدَت الحكومة العراقية أنها "تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتُعرِب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقّد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".

وأدَّى هجوم بواسطة طائرات مسيَّرة تبناه الحوثيون في اليمن، إلى إشعال حرائق في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، في ثالث عملية من هذا النوع في خمسة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

فيما تبنّى الحوثيون الهجوم الأخير على منشآت لأرامكو في المملكة التي تقود تحالفاً يشنّ حملة عسكرية جوية في اليمن منذ 2015 ضدّ جماعة الحوثيين.

وتسبب الهجوم في خسارة أسهم السعودية 2.3% الأحد بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط بالمملكة ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.