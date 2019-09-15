سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية
أصدرت الحكومة العراقية بياناً رسمياً تنفي به اتهامها بتنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفط تتبع شركة أرامكو السعودية، وأكدت الحكومة العراقية التزامها الدستوري منع استخدام أراضيها للعدوان على دول الجوار.
العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية
العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية / Reuters
15 سبتمبر 2019

نفى العراق استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفط في السعودية.

وقالت الحكومة العراقية في بيان رسمي لها "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيَّرة".

"يؤكد العراق التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه

- بيان رسمي للحكومة العراقية

وأضافت "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيَّرة، ويؤكّد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأوضحت أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضدّ كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شُكّلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

وأكّدَت الحكومة العراقية أنها "تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتُعرِب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقّد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".

وأدَّى هجوم بواسطة طائرات مسيَّرة تبناه الحوثيون في اليمن، إلى إشعال حرائق في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، في ثالث عملية من هذا النوع في خمسة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

فيما تبنّى الحوثيون الهجوم الأخير على منشآت لأرامكو في المملكة التي تقود تحالفاً يشنّ حملة عسكرية جوية في اليمن منذ 2015 ضدّ جماعة الحوثيين.

وتسبب الهجوم في خسارة أسهم السعودية 2.3% الأحد بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط بالمملكة ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us