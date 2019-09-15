أدانت تركيا الأحد، الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة آرامكو النفطية السعودية.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بواسطة طائرات مسيرة".

وأكّدَت "أهمية تجنُّب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج".

وصباح السبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جرَّاء استهدافهما بطائرات مسيَّرة، فيما تبنت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.