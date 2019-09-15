سياسة
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تركيا تُدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية
أدانت تركيا الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بطائرات مسيَّرة.
تركيا تُدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية
الخارجية التركية أكدت على أهمية تجنُّب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار  / AA
15 سبتمبر 2019

أدانت تركيا الأحد، الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة آرامكو النفطية السعودية.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بواسطة طائرات مسيرة".

وأكّدَت "أهمية تجنُّب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج".

وصباح السبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جرَّاء استهدافهما بطائرات مسيَّرة، فيما تبنت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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