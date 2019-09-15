اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشكّكاً في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.

وقال في تغريدات على تويتر "وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني (الرئيس الإيراني) وظريف (وزير خارجية إيران) بالتزام المسار الدبلوماسي".

وأضاف "في خضم كل دعوات وقف التصعيد، شنّت إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وفي السياق نفسه دعا بومبيو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران.

وتابع "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان استمرار الإمداد لأسواق الطاقة، إضافة إلى إخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها ضد السعودية".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ"أرامكو" رائدة الشركات الصناعية في المملكة وأكبر شركة بترول في العالم.