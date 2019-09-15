سياسة
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تونس تنتخب رئيسها.. بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة
فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تونس، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة. ويحق لأكثر من 7 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
تونس تنتخب رئيسها.. بدء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة
أكثر من 7 ملايين تونسي يحق لهم التصويت في الانتخابات  / Reuters
15 سبتمبر 2019

يتوجه الأحد أكثر من 7 ملايين من التونسيين، للمشاركة في انتخابات رئاسية مبكرة في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة، إذ افتتحت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي أبوابها، أمام الناخبين للمشاركة في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 24 مرشحاً في السباق بعد انسحاب المرشح عن حزب مشروع تونس محسن مرزوق، والمرشح عن حزب الوطن الجديد سليم الرياحي، لفائدة المرشح المستقلّ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

وستُجرى عمليّات الفرز في كل مكتب اقتراع، ويُنتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز لاستطلاع الآراء توقُّعاتها الأولية، على أن تقدّم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر/أيلول.

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويُرجَّح أن تكون قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيَّة في حال عدم فوز مرشح من الجولة الأولى، ويرى مراقبون أن النتائج النهائيَّة للانتخابات الرئاسية ستتأثر حتماً بنتائج التشريعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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