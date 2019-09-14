سياسة
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شركة "أسيلسان" التركية تزود نظام مضادات الدرون بقاذفات قنابل
زوّدت شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية التركية، نظامها المضاد للطائرات المسيرة (الدرون) بقاذفات قنابل، وأجرت بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية اختبارات لقاذفات القنابل أثبتت فعاليتها.
شركة "أسيلسان" التركية تزود نظام مضادات الدرون بقاذفات قنابل
أسيلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية أجريتا اختبارات قاذفات القنابل في ولاية قونية / AA
14 سبتمبر 2019

زوّدت شركة "أسيلسان" للصناعات العسكرية والإلكترونية التركية، نظامها المضاد للطائرات المسيرة (الدرون) بقاذفات قنابل عيار 40 مم.

واختبرت أسيلسان نجاح قاذفات القنابل ودمرت طائرات مسيرة بالفعل، وفقاً لمصادر في الشركة التركية.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية القواعد العسكرية والمواقع الحساسة من الطائرات المسيرة المعادية المحتملة.

وقد أُجريت الاختبارات بالتنسيق بين أسيلسان ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية في ولاية قونية وسط البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أسيلسان تعد واحدة من أبرز الشركات التركية المنتجة للتكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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