أهم الأحداث:

استهداف معْمَلين لأرامكو في السعودية، والحوثيون يتبنون الهجوم، والسيسي يردّ على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب.

الجديد على TRT عربي:

بين ليبيا واليمن.. أين قُتل جنود الإمارات الستة؟

عودة إلى مساءلة يناير 2011

شاهد!

مصابان بمتلازمة داون يلتقيان بعد غياب

استهداف معْمَلين لأرامكو في السعودية والحوثيون يتبنون الهجوم

قالت وزارة الداخلية السعودية إن طائرات دون طيار استهدفت معْمَلين تابعين لشركة أرامكو النفطية، في محافظة بقيق شرقيّ البلاد. [TRT عربي]

وتسبب الهجوم في اندلاع حريقين في المعملين أعلنت السلطات إخمادهما صباح السبت. [TRT عربي]

السيسي يردّ على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهم التي وجهها إليه المقاول والفنان المقيم خارج البلاد محمد علي. [TRT عربي]

وقال السيسي في تعليقه "إنتم مش خايفين على جيشكم والضباط الصغار أن يفقدوا الثقة في قياداتهم؟". [TRT عربي]