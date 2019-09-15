سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 سبتمبر/أيلول 2019
الحوثيون يستهدفون معملين لأرامكو في السعودية / AFP
15 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

استهداف معْمَلين لأرامكو في السعودية، والحوثيون يتبنون الهجوم، والسيسي يردّ على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب.

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استهداف معْمَلين لأرامكو في السعودية والحوثيون يتبنون الهجوم

قالت وزارة الداخلية السعودية إن طائرات دون طيار استهدفت معْمَلين تابعين لشركة أرامكو النفطية، في محافظة بقيق شرقيّ البلاد. [TRT عربي]

وتسبب الهجوم في اندلاع حريقين في المعملين أعلنت السلطات إخمادهما صباح السبت. [TRT عربي]

السيسي يردّ على الفنان والمقاول محمد علي للمرة الأولى في مؤتمر للشباب

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهم التي وجهها إليه المقاول والفنان المقيم خارج البلاد محمد علي. [TRT عربي]

وقال السيسي في تعليقه "إنتم مش خايفين على جيشكم والضباط الصغار أن يفقدوا الثقة في قياداتهم؟". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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