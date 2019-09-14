أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية بغزة، السبت، أنها سيطرت على طائرة تجسس إسرائيلية بعد إسقاطها.

جاء ذلك في بيان للكتائب نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن "القناصة تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها" على أن يتم الإعلان بالتوثيق المرئي للإعلام الحربي لاحقاً.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء الماضي، أعلنت أنها سيطرت على حوّامة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، كانت تحمل جهازاً لتنفيذ "مهمة".

واعترفت إسرائيل حينها على لسان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بسقوط "طائرة مسيرة صغيرة جنوب قطاع غزة" دون توضيح مهمتها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيرة لجمع معلومات استخباراتية.