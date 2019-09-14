سياسة
1 دقيقة قراءة
فصيل مسلح يعلن إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية في غزة
أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية في غزة، عن سيطرتها على طائرة تجسس إسرائيلية بعد إسقاطها.
فصيل مسلح يعلن إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية في غزة
الجناح المسلح للجبهة الشعبية في غزة يعلن عن إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية  / AP
14 سبتمبر 2019

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية بغزة، السبت، أنها سيطرت على طائرة تجسس إسرائيلية بعد إسقاطها. 

جاء ذلك في بيان للكتائب نشرته عبر موقعها الإلكتروني. 

وأوضح البيان أن "القناصة تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها" على أن يتم الإعلان بالتوثيق المرئي للإعلام الحربي لاحقاً.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء الماضي، أعلنت أنها سيطرت على حوّامة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، كانت تحمل جهازاً لتنفيذ "مهمة".

واعترفت إسرائيل حينها على لسان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بسقوط "طائرة مسيرة صغيرة جنوب قطاع غزة" دون توضيح مهمتها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيرة لجمع معلومات استخباراتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us