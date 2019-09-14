سياسة
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مسيرات غاضبة في تركيا رفضاً لهجمات PKK الإرهابية
انطلقت مسيرات حاشدة في عدد من الولايات التركية، السبت، تنديداً بأعمال منظمة PKK الإرهابية.
مسيرات غاضبة في تركيا رفضاً لهجمات PKK الإرهابية
جانب من المسيرات التي جابت عدداً من الولايات التركية تنديداً بأعمال PKK الإرهابية / AA
14 سبتمبر 2019

انطلق عدد من المسيرات في مختلف الولايات التركية، السبت، تنديداً بالأعمال الإرهابية لتنظيم PKK الإرهابي.

وشاركت 51 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في المسيرة التي جابت شوارع ولاية وان.

وردد المتظاهرون هتافات معادية لأعمال تنظيم PKK الإرهابي، مثل "الموت لـ PKK"، و"الأتراك والأكراد أخوة"، و"الشهداء لا يموتون والوطن لا يُقسم".

أما في ولاية هكاري، فقد شارك الوالي إدريس آق بيق آلاف المتظاهرين الذي أكدوا بهتافاتهم على وحدة الشعب التركي وتعاضده في وجه الإرهاب.

وشهدت ولايات أخرى من قبيل ولاية موش، وبتليس مسيرات مماثلة، اتفقت جميعها على التنديد بهجمات PKK الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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