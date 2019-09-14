سياسة
2 دقيقة قراءة
معلمو الأردن: الإضراب مستمر ونرفض دعوة "الرزاز" لإنهائه
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين رفضها دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى إنهاء الإضراب والجلوس إلى طاولة الحوار، والمعلمون يؤكدون "الإضراب قائم على ما هو عليه دون تغيير".
معلمو الأردن: الإضراب مستمر ونرفض دعوة "الرزاز" لإنهائه
معلمو الأردن يستكملون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي  / Reuters
14 سبتمبر 2019

رفض معلمو الأردن، السبت، دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز لتعليق إضرابهم عن العمل والجلوس إلى طاولة الحوار، واعتبروا الدعوة "مخيبة للآمال".

جاء ذلك في بيان لنقابة المعلمين الأردنيين، بعد دخول المعلمين في إضراب مفتوح عن العمل منذ الأحد الماضي، للمطالبة بـ"علاوة مالية مستحقة".

كان الرزاز قد توجه برسالة إلى المعلمين، طالبهم فيها بإنهاء الإضراب، لافتاً إلى أن حكومته تدرس ملاحظات النقابة حول المسار المهني ووسائل تحسين الوضع المعيشي للمعلم.

وقال الرزاز "جميعنا مع المعلم في خندق الوطن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأنتم صمام الأمان لجبهتنا الداخلية، ولم يكن ولن يكون هناك طرفان، بل طرف واحد".

وأضاف "آن الأوان أن يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، وأن نجلس على طاولة الحوار لخدمة المعلم والطالب والارتقاء بالمسيرة التعليمية".

من جانبها، اعتبرت نقابة المعلمين، في بيان، أن رسالة الرزاز "مخيبة للآمال" و"لا ترتقي إلى الحد الأدنى لمطالب المعلمين".

وأوضحت أن "بيان رئاسة الوزراء يصر على المراوغة وتحريف التصريحات باتجاه المسار المهني فقط ولا يعترف بحق المعلم 50%"، مضيفة "هذا أمر مرفوض كلياً".

وأكد البيان أن "الإضراب قائم على ما هو عليه دون تغيير نتيجة لصدمة الميدان التربوي بهذه الدعوة".

وهو ما أعلنه نقيب المعلمين ناصر النواصرة، أمس الجمعة، بقوله "أنهينا أسبوع الكرامة وسنبدأ أسبوع الثبات، مستمرون".

تجدر الإشارة إلى أن معلمي الأردن أكملوا يوم الخميس أسبوعاً دراسياً كاملاً في إضراب مفتوح عن العمل، بدأ الأحد كخطوة تصعيدية أعقبت احتجاجات واسعة للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، وعدتهم بها الحكومة منذ 5 سنوات دون أن تطبقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us