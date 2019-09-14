أعلنت الحكومة الأفغانية، السبت، تعليق مساعيها في إطار عملية السلام، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجارؤها في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي.

وقال صديقي "إن الحكومة الأفغانية قررت تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية".

وأوضح صديقي أن إجراء الانتخابات هو أولوية الوقت الراهن بالنسبة للحكومة الأفغانية، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة السلام.

وأكد التزام بلاده بعملية السلام، كما حمّل حركة طالبان مسؤولية توقف هذه الجهود.

وأضاف صديقي "زيارة طالبان لموسكو ودول أخرى تظهر أن الحركة فشلت سياسياً في جهود السلام".

كان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، زامير كابولوف، التقى وفداً من حركة طالبان الأفغانية في العاصمة موسكو، أمس الجمعة، وفقاً للخارجية الروسية.

من جانبه، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف محادثات السلام مع طالبان، إثر وقوع هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي في العاصمة كابل قبل أيام.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأفغانية في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.