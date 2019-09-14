سياسة
2 دقيقة قراءة
كابل تعلق جهود السلام لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية
قررت الحكومة الأفغانية تعليق مساعيها في إطار عملية السلام، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية الشهر الجاري، حسب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية.
كابل تعلق جهود السلام لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية
المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي في مؤتمر صحفي صباح اليوم  / AP
14 سبتمبر 2019

أعلنت الحكومة الأفغانية، السبت، تعليق مساعيها في إطار عملية السلام، حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجارؤها في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي. 

وقال صديقي "إن الحكومة الأفغانية قررت تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية". 

وأوضح صديقي أن إجراء الانتخابات هو أولوية الوقت الراهن بالنسبة للحكومة الأفغانية، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة السلام.

وأكد التزام بلاده بعملية السلام، كما حمّل حركة طالبان مسؤولية توقف هذه الجهود.

وأضاف صديقي "زيارة طالبان لموسكو ودول أخرى تظهر أن الحركة فشلت سياسياً في جهود السلام".

كان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، زامير كابولوف، التقى وفداً من حركة طالبان الأفغانية في العاصمة موسكو، أمس الجمعة، وفقاً للخارجية الروسية.

من جانبه، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف محادثات السلام مع طالبان، إثر وقوع هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي في العاصمة كابل قبل أيام.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأفغانية في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us