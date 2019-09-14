أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، مقتل حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقتل والده.

وصرح ترمب في بيان "قُتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، دون الإشارة لتاريخ العملية.

وأضاف ترمب "مقتل نجل بن لادن لا يحرم فقط القاعدة من سلطتها وارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوّض أنشطة مهمة للتنظيم".

وأشار ترمب إلى قيام نجل بن لادن بالتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية مع مجموعات مختلفة.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أول مسؤول يصرح علانية بمقتل حمزة بن لادن في نهاية آب/أغسطس.

واعتبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة، مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي، والذي كان مدرجاً على القائمة السوداء الأمريكية للأشخاص المتهمين بالإرهاب.