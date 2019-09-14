سياسة
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استهداف معملين لأرامكو في السعودية والحوثيون يتبنون الهجوم
قالت وزارة الداخلية السعودية إن طائرات دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية، في محافظة بقيق شرقي البلاد. وتسبب الهجوم في اندلاع حريقين في المعملين أعلنت السلطات إخمادهما صباح السبت.
استهداف معملين لأرامكو في السعودية والحوثيون يتبنون الهجوم
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قالوا إنه استهدف مصفاتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة / AFP
14 سبتمبر 2019

أعلنت السعودية صباح السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية، استهدفتهما طائرة مسيَّرة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إنه "عند الرابعة صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، إخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف المتحدث بأن الحريقين كانا "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار"، وأكّد أن الجهات المختصة باشرت التحقيق، دون تفاصيل أكثر.

من جانبهم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قالوا إنه استهدف مصفاتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان بثته قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثي"، إن "سلاح الجو المسير نفّذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيَّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأضاف سريع أن "استهداف حقلي بقيق وخريص يُعَدّ من أكبر العمليات في العمق السعودي".

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن "عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار"، في إشارة إلى عمليات التحالف في اليمن.

وأشار إلى أن الهجمات "جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون"، متوعداً بمزيد من العمليات التي "ستتسع وستكون أشد إيلاماً" حسب قوله.

وفي 15 مايو/آيار الماضي قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض لضخ نفط أرامكو، لكن الإمدادات لم تتوقف، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وفي 17 أغسطس/آب، أعلنت أرامكو السعودية السيطرة على "على حريق محدود وقع في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في ع أي إصابات"، فيما أعلن الحوثيون آنذاك مسؤوليتهم، مؤكدين الاستهداف بـ10 طائرات مسيَّرة.

وأرامكو السعودية تُعَدّ رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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