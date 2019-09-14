سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 14 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 سبتمبر/أيلول 2019
أردوغان قال إن على ترمب أن يدرك مخاوف تركيا بشأن التهديد العسكري على الحدود مع سوريا / AA
14 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه سيبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية، والإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات".

الجديد على TRT عربي:

انتهاكات الإمارات في ليبيا إلى مجلس الأمن

معذرةً إسراء غريب.. إنه الإجرام باسم الشرف

شاهد!

لماذا هذا الظلم؟

أردوغان: سنبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مقابلة خاصة مع رويترز، إنه سيبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي.

وحول الجهود التركية لإقامة منطقة آمنة، صرّح أردوغان بأن "على ترمب أن يدرك مخاوف تركيا بشأن التهديد العسكري على الحدود مع سوريا"، وتابع "ومستعدون للتحرك بمفردنا لإقامة منطقة آمنة". [TRT عربي]

وفي ما يتعلق بملف اللاجئين، قال أردوغان إن "المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية". [TRT عربي]

الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية الجمعة، مقتل 6 جنود إماراتيين في حادثة تصادم آليات عسكرية في ما سمّته "أرض العمليات". [TRT عربي]

ولم تحدّد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت الخبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مكان الحادثة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us