أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه سيبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية، والإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات".

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أردوغان: سنبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مقابلة خاصة مع رويترز، إنه سيبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي.

وحول الجهود التركية لإقامة منطقة آمنة، صرّح أردوغان بأن "على ترمب أن يدرك مخاوف تركيا بشأن التهديد العسكري على الحدود مع سوريا"، وتابع "ومستعدون للتحرك بمفردنا لإقامة منطقة آمنة". [TRT عربي]

وفي ما يتعلق بملف اللاجئين، قال أردوغان إن "المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية". [TRT عربي]

الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية الجمعة، مقتل 6 جنود إماراتيين في حادثة تصادم آليات عسكرية في ما سمّته "أرض العمليات". [TRT عربي]

ولم تحدّد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت الخبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مكان الحادثة. [TRT عربي]