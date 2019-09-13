قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إنه "من غير المنطقي أن تضر الولايات المتحدة حليفتها تركيا" فيما يتعلق بالعقوبات أو المنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة للرئيس التركي مع رويترز.

وأوضح أردوغان أنه سيبحث مع ترمب شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي.

وحول الجهود التركية لإقامة منطقة آمنة، صرح أردوغان "على ترمب أن يدرك مخاوف تركيا بشأن التهديد العسكري على الحدود مع سوريا"، وتابع "ومستعدون للتحرك بمفردنا لإقامة منطقة آمنة".

وفيما يتعلق بملف اللاجئين، قال أردوغان إن "المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية" موضحاً أن "تركيا أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن".

وأشار الرئيس التركي إلى إمكانية استضافة قمة رباعية في أكتوبر/تشرين الأول مع فرنسا وألمانيا وروسيا لبحث الصراع في إدلب وقضية اللاجئين.