دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة، إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية.

وذكر البيان أن "تأكيد الوكالة أن إيران قامت أو تقوم بتركيب أجهزة متقدمة للطرد المركزي في منشأة نطنز النووية"، معبراً عن قلق القوى الأوروبية من هذا النشاط.

ودعا البيان الأوروبي طهران إلى "الالتزام بالاتفاق النووي، والتراجع عن نشاطها الذي يقوض التزاماتها ضمن الاتفاق"، كما أكدت القوى الأوروبية ضرورة الامتناع عن أي خطوات أخرى في تخصيب اليورانيوم.

ويعد البيان المشترك هو الرد الأوروبي الأول من نوعه، بعد تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول إيران الأسبوع الماضي.

وطالبت القوى الأوروبية إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع القضايا ذات الصلة.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.