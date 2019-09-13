سياسة
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جونسون "متفائل بحذر" قبل اجتماعه مع المفوضية الأوروبية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح بأنه "متفائل بحذر" قبل اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وأكد أنه "بغض النظر عما سيحدث، سنخرج في 31 أكتوبر/تشرين الأول".
جونسون "متفائل بحذر" قبل اجتماعه مع المفوضية الأوروبية
بوريس جونسون يؤكد تفاؤله الحذر بشأن الوصول إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست / AP
13 سبتمبر 2019

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، إنه "متفائل لكن بحذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قبل بدء جولة محادثاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأضاف جونسون "بغض النظر عما سيحدث، سنخرج في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

ويعتزم جونسون لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في لوكسمبورغ الاثنين المقبل.

وفي الوقت الذي تزداد فيه التكهنات باقتراب الطرفين من إنجاز تسوية حول قضية الحدود الأيرلندية التي تمثل خلافاً جوهرياً، يؤكد رئيس الوزراء الأيرلندي أن الهوة بين لندن وبروكسل لا تزال "واسعة جداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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