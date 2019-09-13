قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، إنه "متفائل لكن بحذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قبل بدء جولة محادثاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأضاف جونسون "بغض النظر عما سيحدث، سنخرج في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

ويعتزم جونسون لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في لوكسمبورغ الاثنين المقبل.

وفي الوقت الذي تزداد فيه التكهنات باقتراب الطرفين من إنجاز تسوية حول قضية الحدود الأيرلندية التي تمثل خلافاً جوهرياً، يؤكد رئيس الوزراء الأيرلندي أن الهوة بين لندن وبروكسل لا تزال "واسعة جداً".