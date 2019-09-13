سياسة
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حفتر يزعم صد هجوم على قاعدة الجفرة.. والوفاق تؤكد تدمير دفاعات جوية
أعلنت قوات حفتر تمكنها من صدّ هجوم بري وجوي استهدف قاعدة الجفرة، وأحبطت الهجوم قبل أن يبدأ مراحله الأولى. في الوقت الذي أكدت فيه قوات الوفاق أنها نفذت هجوماً أدى إلى تدمير منصات دفاع جوي في القاعدة.
حفتر يزعم صد هجوم على قاعدة الجفرة.. والوفاق تؤكد تدمير دفاعات جوية
قوات حفتر تؤكد صد هجوم على قاعدة الجفرة، وقوات الوفاق تؤكد تدمير منصات دفاع جوي  / Reuters
13 سبتمبر 2019

زعمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الجمعة، صدّها هجوماً برياً وجوياً استهدف قاعدة الجفرة الجوية، من قِبل حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

جاء ذلك في بيان مصور للمتحدث الرسمي باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري.

ولفت المسماري إلى أنه "الهجوم الثالث على القاعدة، والذي يجري التصدي له خلال هذه الفترة"، زاعماً أن قوات حفتر تمكنت من صد الهجوم قبل أن يبدأ في مراحله الأولى أو يسبب خسائر.

على جانب آخر، أكد الناطق باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو أن "سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق، نفذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لمسلحي حفتر في قاعدة الجفرة".

جاء ذلك في بيان نقلته القناة الخاصة (ليبيا لكل الأحرار)، وأكد البيان أن قوات الوفاق تمكنت من "تدمير منصات دفاع جوي يستخدمها حفتر في قاعدة الجفرة".

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا أزمة خانقة احتدت وتيرتها بعد شن قوات حفتر في 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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