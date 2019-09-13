سياسة
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مهجَّرو تل رفعت: أوقفوا مجازر الأسد وتهجير YPG/PKK الإرهابي
شهدت منطقة اعزاز بريف حلب مظاهرة نظمها مهَّجرو تل رفعت ضد النظام السوري وتنظيم YPG/PKK الإرهابي، وطالبوا بالعودة إلى منازلهم.
مهجَّرو تل رفعت: أوقفوا مجازر الأسد وتهجير YPG/PKK الإرهابي
رفع المتظاهرون لافتات "ألم يأتِ وقت العودة؟"  / AA
13 سبتمبر 2019

تظاهر مهجَّرو مدينة تل رفعت شمالي سوريا وطالبوا بالعودة إلى منازلهم، منددين بالنظام السوري وتنظيم YPG/PKK الإرهابي الذي هجّرهم من بيوتهم.

تجمع المتظاهرون في منطقة اعزاز بريف حلب عقب صلاة الجمعة، وحمل المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "ألم يأتِ وقت العودة؟" و"خيمنا المهترئة لا تقينا حرارة الصيف وبرد الشتاء"، و"أوقفوا مجازر الأسد وبوتين".

ويواصل تنظيم YPG/ PKK الإرهابي احتلال مدينة تل رفعت التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، ما اضطر نحو 350 ألفاً من سكان المدينة العرب إلى الانتقال إلى اعزاز بعد تهجيرهم من أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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